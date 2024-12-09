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Центр социальной справедливости заявил об избиении участника акции протеста
09.12.2024 15:33
Центр социальной справедливости заявляет об избиении участника акции протеста Сабы Кевхишвили со стороны спецназа.
Центр также публикует видео его задержания.
По данным Центра социальной справедливости, Сабу Кевхишвили избил спецназ 1 декабря на рассвете после очередного разгона мирного митинга на проспекте Руставели. В результате он получил травмы лица, переломы носа и челюсти, глазницы, а также и сотрясение мозга.
Чтобы продемонстрировать мирный характер протеста, Кевхишвили отделился от участников протеста и направился к спецназу на проспекте Руставели с флагами Грузии и ЕС. После разговора с представителями спецназа его задержали.
По словам Сабы, после задержания его посадили в микроавтобус, припаркованный недалеко от Кашвети, где его жестоко избивали несколько сотрудников спецподразделений, били по лицу, голове и всему телу.
Параллельно с избиением, задержанного оскорбляли, угрожали и спрашивали, придет ли он снова на митинг. «Во время задержания у него отобрали мобильный телефон и личные вещи», — пишет Центр социальной справедливости, защищающий права Сабы Кевхишвили.
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