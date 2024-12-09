

«Мечта» запретит закрывать лица на митингах и введет регуляции на продажу пиротехники

09.12.2024 15:33





Председатель парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили сообщил о планах властей ввести регуляции на продажу пиротехники, а также запретить митингующим закрывать лица. По его информации, парламент обсудит эти вопросы на этой неделе.



Папуашвили заявил, что оба эти вопроса уже обсуждались в парламенте ранее, а последние «события также показали нам, что важно действовать быстро».



Говоря о необходимости запрета закрывать лица во время демонстрации, Папуашвили акцентирует внимание на том, что полиция должна иметь возможность идентифицировать участников демонстрации.



Однако Папуашвили не упомянул самих правоохранителей, в том числе не только спецназовцев, но и представителей патрульной полиции, которые на митинге носят маски. И это в условиях, когда гражданский сектор уже много лет требует от МВД учитывать лучший международный опыт и выявлять сотрудников правоохранительных органов даже незаметно, чтобы не было видно их лиц, чтобы предотвратить насилие со стороны полиции.



Кроме того, Папуашвили не упомянул о т.н. «титушках», которые уже несколько дней активно нападают на граждан, в том числе на журналистов, причем часто на глазах у полиции. На данный момент ни и один из таких нападавших задержан не был.



«Мы следуем лучшей практике, которая существует в Европе, и берем самые мягкие регуляции», — сказал Шалва Папуашвили.



Что касается пиротехники, то, по словам Папуашвили, речь идет о регулировании ее ввоза и продажи. Говоря на эту тему, он подчеркнул, что оппозиционные депутаты потребовали урегулирования этой сферы в парламенте предыдущего созыва.



«На текущей неделе мы обсудим, в том числе, вопросы регулирования пиротехники — вопросы ее ввоза и реализации, о которых давно говорят, в том числе в парламенте предыдущего созыва, и эти события показали нам, насколько важно, чтобы эта сфера регулировалась», — заявил он.





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