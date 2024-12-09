

Алекси Тиркия по-прежнему находится в реанимации

09.12.2024 15:36





По словам врача, 22-летний Алекси Тиркия, пострадавший на акции, по-прежнему находится в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое.



Врач сообщил, что начался процесс выхода из медикаментозного сна.

«Начался процесс выхода из медикаментозного сна, который продолжается на данный момент. Однако никто не застрахован от осложнений, поэтому предпринимаются все необходимые меры для предотвращения возможных осложнений.



Этот пациент с самого начала находился в реанимации, и его нынешнее состояние требует продолжения нахождения в реанимации. Процесс его пробуждения еще не завершен, и после пробуждения его состояние останется крайне настороженным и потребует управления многопрофильной командой», — сообщил клинический директор Кахабер Челидзе.



Как сообщил дядя пострадавшего, Иосеб Чанадири, в комментарии для «IPN», Алекси Тиркия получил снижение дозы снотворных препаратов и проявляет небольшие рефлексы.



«На данный момент состояние стабильно тяжелое. Он получил серьезную травму, но дозы снотворных препаратов были снижены. Снижение началось с вчера, чтобы начать процесс пробуждения. У него есть небольшие рефлексы: подергивание глаз, век, движения пальцев, он откашливается, улучшилось выделение мочи.



[Состояние] должно улучшиться до вечера сегодняшнего дня. Эти изменения позитивные, но не дают новой картинки, которая бы нас обнадежила. Состояние может в любой момент измениться, как в худшую сторону, так и в лучшую, радикально. Пробуждение должно происходить постепенно, и чем дольше процесс пробуждения, тем это безопаснее и лучше. Внезапное пробуждение не рекомендуется», — сказал Чанадир.



Алекси Тиркия был пострадавшим на акции 3 декабря.



По словам врача, мужчина был доставлен в клинику с открытым ранением скальпа, переломом лобной кости и верхней стенки глазницы, а также контузией.

Кроме того, врач сообщил, что целостность глазных яблок была сохранена без травматических повреждений, но имеется травматическое кровоизлияние в оболочках глаз.



Он перенес операцию.



По словам врача, пациент сообщил, что получил травму тупым предметом, однако потерял сознание и не может точно вспомнить произошедшее.



После операции пациенту была проведена повторная компьютерная томография, без признаков негативной динамики. В ране не было найдено инородных тел.



По словам врачей, вероятно, в лицо пострадавшему попала газовая капсула, выпущенная спецназом.



Дядя пострадавшего, Иосеб Чанадири, рассказал журналистам у клиники Ингороква, что Алекси позвонил своей бабушке и сообщил, что оказался в окружении, и во время этого разговора его девушке попала газовая капсула в ногу, а ему в лицо, в область брови.



Оба родителя Алекси Тиркия находятся в эмиграции.





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