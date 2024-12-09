

Мамука Хазарадзе призывает бизнесменов, которые еще не выразили мнение — высказаться, здесь и сейчас решается судьба страны.

09.12.2024 15:38





Один из лидеров коалиции "Сильная Грузия", сооснователь партии "LELO" и сооснователь одного из крупнейших грузинских коммерческих банков TBC Мамука Хазарадзе: Я призываю бизнесменов, которые еще не выразили мнение — высказаться, здесь и сейчас решается судьба страны.



"Бизнес обладает множеством рычагов для того, чтобы объявить забастовку, провести предупредительную забастовку, даже остановить уплату налогов, но это должно быть сделано организованно, нельзя, чтобы одна компания или сотрудники одной компании преодолевали систему в одиночку. Это должно быть плановым и организованным процессом.



Бизнесмены — это именно те люди, тот сектор, за счёт налогов которых мы платим зарплаты этим полицейским, которые не вмешиваются, когда видят преступление. Очень важно, чтобы страна почувствовала силу бизнеса.



<> Никто не сможет остановить грузинский бизнес, настоящий грузинский бизнес, а не тех, кто сейчас "устроился" и боится высказаться, чтобы не потерять тендер, я не говорю о таких людях, я говорю о настоящих бизнесменах, которые создали своё дело с нуля.<> Я приветствую их и призываю тех бизнесменов, те компании, которые еще не подняли голос, сейчас и здесь решается судьба страны, это мы должны повторять всем. Некоторые присоединятся позже, но друзья, времени уже мало, они перешли к террору и насилию.



Сегодня очень важно здоровое общественное мнение. Вам нечего скрывать! Вы работаете честно и достойно, платите налоги, что вам может сделать налоговая инспекция или Бидзина Иванишвили? Ничего на земле нет важнее свободы, и бизнес по своей сути — это дело свободных людей!".





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