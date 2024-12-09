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Митинг у здания Специальной следственной службы


09.12.2024   15:38


Митинг с требованием наказать виновных в насилии над участниками акций против приостановки переговоров о вступлении Грузии в ЕС проходит в Тбилиси

Протестующие собрались у здания Специальной следственной службы.

Они наклеили на стены здания фото пострадавших и плакаты с надписями: «Везде полиция, нигде — справедливость», «Правонарушители», «Полиция вне закона», «Задержанные граждане — избитые граждане, задержанные силовики — 0», «Город, полный насилия!». Последняя фраза — намек на новогодний слоган тбилисской мэрии «Город, полный побед».

Также активисты принесли куклу, которая изображает пострадавших на акциях.

Контекст. Митинги в Тбилиси и других городах Грузии против заморозки переговоров по евроинтеграции страны до 2028 года не прекращаются с 28 ноября.

По данным (https://t.me/paperkartuli/17988) Transparency International Georgia на 6 декабря, с 28 ноября на акциях протеста были задержаны около 400 человек. Более 300 из них подверглись насилию со стороны полиции, более 80 потребовалась госпитализация.


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