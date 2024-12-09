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PSP осуждает насилие, совершённое на улицах Тбилиси и других городов Грузии
09.12.2024 16:03
Группа аптечных и медицинских компаний PSP осуждает насилие, совершённое на улицах Тбилиси и других городов Грузии:
"PSP group, в которой работает более 8000 человек, является компанией с полным спектром услуг в области медицины.
Организации первичной медико-санитарной помощи созданы для обеспечения здоровья граждан Грузии, независимо от их политических взглядов, и их обязанностью является непрерывное медицинское обслуживание населения, чтобы иметь доступ к необходимым медицинским услугам и лекарствам.
Мы осуждаем насилие, совершенное на улицах Тбилиси и других городов Грузии!
Мы хотим, чтобы наша страна была полностью демократической и незамедлительно вернулась на путь членства в ЕС".
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