

PSP осуждает насилие, совершённое на улицах Тбилиси и других городов Грузии

09.12.2024 16:03





Группа аптечных и медицинских компаний PSP осуждает насилие, совершённое на улицах Тбилиси и других городов Грузии:



"PSP group, в которой работает более 8000 человек, является компанией с полным спектром услуг в области медицины.



Организации первичной медико-санитарной помощи созданы для обеспечения здоровья граждан Грузии, независимо от их политических взглядов, и их обязанностью является непрерывное медицинское обслуживание населения, чтобы иметь доступ к необходимым медицинским услугам и лекарствам.



Мы осуждаем насилие, совершенное на улицах Тбилиси и других городов Грузии!



Мы хотим, чтобы наша страна была полностью демократической и незамедлительно вернулась на путь членства в ЕС".





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