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Правительство Грузии передало Патриархии три земельных участка


09.12.2024   16:13


Правительство Грузии передало Патриархии три земельных участка, не относящихся к сельскохозяйственным землям, по символической цене в 1 лари (~0,36$) каждый.

В соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, эти земли расположены в следующих районах:

- Муниципалитет Тетрицкаро, село Манглиси – участок площадью 3194 кв.м и 3 здания на нем;
- Кутаиси, улица Иракли Абашидзе, 27 – участок площадью 296 кв.м;
- Муниципалитет Чхороцку, село Чога – участок площадью 3125 кв.м.

Согласно документам, патриархия должна оплатить каждый участок в размере 1 лари в течение месяца.


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