|
|
|
Правительство Грузии передало Патриархии три земельных участка
09.12.2024 16:13
Правительство Грузии передало Патриархии три земельных участка, не относящихся к сельскохозяйственным землям, по символической цене в 1 лари (~0,36$) каждый.
В соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, эти земли расположены в следующих районах:
- Муниципалитет Тетрицкаро, село Манглиси – участок площадью 3194 кв.м и 3 здания на нем;
- Кутаиси, улица Иракли Абашидзе, 27 – участок площадью 296 кв.м;
- Муниципалитет Чхороцку, село Чога – участок площадью 3125 кв.м.
Согласно документам, патриархия должна оплатить каждый участок в размере 1 лари в течение месяца.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна