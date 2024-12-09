

Правительство Грузии передало Патриархии три земельных участка

09.12.2024 16:13





Правительство Грузии передало Патриархии три земельных участка, не относящихся к сельскохозяйственным землям, по символической цене в 1 лари (~0,36$) каждый.



В соответствии с распоряжением, подписанным премьер-министром "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, эти земли расположены в следующих районах:



- Муниципалитет Тетрицкаро, село Манглиси – участок площадью 3194 кв.м и 3 здания на нем;

- Кутаиси, улица Иракли Абашидзе, 27 – участок площадью 296 кв.м;

- Муниципалитет Чхороцку, село Чога – участок площадью 3125 кв.м.



Согласно документам, патриархия должна оплатить каждый участок в размере 1 лари в течение месяца.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





