

Для продажи пиортехники в Грузии будет необходима специальная лицензия

09.12.2024 16:22





В Грузии импорт, экспорт, производство и реализация пиротехнической продукции будут возможны только на основании специального разрешения/лицензии.



Соответствующие изменения были инициированы на сегодняшнем заседании парламентского бюро.



Согласно изменениям, вводятся запреты, а также нормы административной и уголовной ответственности, часть из которых планируется ввести в действие с 1 февраля 2025 года, а другая часть — с 1 апреля.



Согласно изменениям, демонстрантам будет запрещено иметь при себе пиротехнику во время митингов, и пиротехническая продукция добавляется к списку запрещенных предметов, таких как огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, легко воспламеняющиеся и радиоактивные вещества, а также холодное оружие.



Пакет законодательных изменений уже инициирован в парламенте.



Для физических и юридических лиц, которые до вступления закона в силу осуществляют импорт, экспорт, производство и реализацию пиротехнической продукции, устанавливается переходный период. В частности, они обязаны до 1 марта 2025 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями технического регламента размещения пиротехнической продукции на рынке. Кроме того, до 1 марта 2025 года они должны обратиться в агентство за получением разрешения/лицензии на импорт, экспорт, производство и реализацию пиротехнической продукции.





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