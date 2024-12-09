

Герчинский: То, что происходит в Грузии, явно требует санкций

09.12.2024 19:04





То, что происходит в последние 12 дней, абсолютно несовместимо с теми отношениями, которые Евросоюз имел с Грузией, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



На вопрос, какие меры в отношении властей Грузии на столе на встрече министров иностранных дел, запланированной на 16 декабря в Брюсселе, посол ответил, что «на столе все меры».



«На столе все меры. В течение многих лет у Грузии были привилегированные отношения с Евросоюзом. Мы предложили Грузии соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, соглашение о безвизовом сообщении. Наконец, Грузия получила статус кандидата в члены ЕС. То, что происходит в последние 12 дней, абсолютно несовместимо со всем этим, и нужно подумать о тех привилегированных отношениях, которые Евросоюз имел с Грузией в течение последних 10 лет, это будет то, что произойдет», - отметил посол.



На вопрос, обсуждается ли вопрос санкций против правительства Грузии, посол ответил:



«Я уже ясно заявил, что когда речь идет о политике санкций, это очень сложно для ЕС, потому что для этого требуется единодушие 27 стран-членов, однако то, что происходит в Грузии в последние 12 дней, явно требует санкций, и я знаю, что уже ведется работа по подготовке санкций, достижение единодушия зависит от всех 27 столиц. Я думаю, я надеюсь, что для любой столицы ЕС будет сложно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости. Посмотрим, будут ли санкции представлены в понедельник, подготовительная работа уже ведется», - отметил посол.





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