

Посол ЕС: Мы видим людей на улицах, слышим их голос и шокированы насилием

09.12.2024 19:08





Позвольте мне громко и четко сказать от имени ЕС, что мы видим людей на улицах, слышим их голос и шокированы насилием. Это абсолютно неприемлемо. Мы стоим рядом с грузинским народом, который хочет лучшего будущего, который хочет, чтобы Грузия была членом Евросоюза, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, на прошлой неделе он был в Брюсселе и встретился с 27 послами ЕС, а также с новыми коллегами в институтах Евросоюза.



«16 декабря состоится встреча министров иностранных дел ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос Грузии, вопрос Грузии также будет обсуждаться в конце следующей недели на уровне глав государств и правительств ЕС. То, что происходит в Грузии, уровень насилия, уровень жестокости абсолютно неприемлемо. У людей могут быть разные мнения, это часть всех демократий, но насилие, жестокость абсолютно неприемлемы. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе. Я думаю, что большинство из нас в столицах Евросоюза, а также в институтах ЕС достигли того этапа, когда мы должны действовать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кайя Каллас заявила, что последствия будут. Посмотрим, какие результаты будут согласованы в понедельник на следующей неделе», - отметил посол.





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