

Посол ЕС: Есть вариант приостановки безвизового режима для определенной категории паспортов

09.12.2024 19:10





Как я уже сказал, на столе все варианты ответа на события, происходящие в Грузии в последние 12 дней, это включает также приостановку безвизового режима, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, Евросоюз не хочет причинять вред и наказывать население Грузии.



«Посмотрим, что решат государства-члены. Существует вариант приостановить безвизовый режим для определенных категорий паспортов. Мы уже говорили, что не хотим причинить вред населению. Мы не хотим наказывать людей, которые выражают приверженность ценностям Евросоюза, держат грузинские и европейские флаги в Тбилиси и многих других городах, но мы не можем молчать по поводу власти, ответственной за насилие и жестокость. Государства-члены обсудят это в понедельник, и надеюсь, решения будут приняты в понедельник», - отметил посол.





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