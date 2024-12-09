

«Мечта» хочет лишить Зурабишвили госохраны в постпрезидентский период

09.12.2024 19:18





Президента Саломе Зурабишвили после истечения президентского срока, в течение последующего одного года государственная охрана обслуживать не будет.



Представителями «Грузинской мечты» в парламенте инициирован законопроект, в случае принятия которого, президент, а также премьер-министр и председатель парламента после прекращения своих полномочий не будут иметь персональную охрану, если Конституционный суд, согласно статье 48 Конституции, подтвердит нарушение им Конституции или в действиях подтвердится наличие признаков преступления.



Парламент рассмотрит и примет проект в ускоренном порядке на этой неделе.



Согласно действующей редакции закона «О Специальной службе государственной охраны», личная охрана назначается премьер-министру со дня его назначения на должность, а также президенту и председателю парламента со дня избрания, и сохраняется в течение одного года после истечения срока полномочий, за исключением случая прекращения полномочий вследствие нарушения Конституции или совершения преступления.



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что для прекращения полномочий в случае нарушения Конституции и досрочного прекращения полномочий соответствующих должностных лиц, наряду с решением Конституционного суда решение о прекращении полномочий должно быть принято на пленарном заседании парламента, для чего необходим соответствующий кворум. Инициаторы проекта указывают, что при отсутствии кворума возникает ситуация, когда с одной стороны соответствующее должностное лицо нарушило Конституцию, это было подтверждено решением Конституционного суда, и только потому, что кворум не был достигнут в парламенте, полномочия нарушителя Конституции не могут быть прекращены.



«Соответственно, после истечения срока полномочий за ним сохраняется личная охрана, несмотря на то, что решением Конституционного суда он был признан нарушителем Конституции.



В целях решения данной проблемы, для эффективного использования ресурсов персональной охраны , в то же время для того, чтобы у государства не было обязанности сохранять нарушившему Конституцию должностному лицу особое право пользоваться государственной охраной, необходимо осуществить изменения», - читаем в пояснительной карточке законопроекта.



Для информации, в прошлом году Конституционный суд подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили, однако автор конституционного иска - "Грузинская мечта" не смогла отстранить президента от должности из-за отсутствия в парламенте достаточного количества голосов для импичмента, поэтому Саломе Зурабишвили до конца сохранила пост главы государства.





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