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Великобритания приостанавливает программную поддержку властей Грузии


09.12.2024   19:25


Великобритания приостанавливает программную поддержку грузинского правительства, ограничивает сотрудничество в сфере обороны, а также сокращает взаимодействие с представителями правительства «Грузинской мечты». Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Дэвида Лэмми. Заявление опубликовало Посольство Великобритании в Грузии.

Как говорится в заявлении, шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей неприемлемы и должны быть прекращены.

«Шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей неприемлемы и должны быть прекращены. Эти действия наносят ущерб международным позициям Грузии и противоречат конституционной приверженности Грузии европейскому будущему.

В связи с текущими событиями Соединенное Королевство незамедлительно приостанавливает программную поддержку правительства Грузии, ограничивает сотрудничество в сфере обороны и сокращает взаимодействие с представителями правительства «Грузинской мечты» до тех пор, пока не будет прекращен отход от европейских демократических норм и свобод.

Соединенное Королевство продолжит поддерживать народ Грузии и его право выбирать будущее своей страны», — говорится в заявлении.


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