

Представители дипломатического корпуса навестили съемочную группу «ТВ Пирвели»

09.12.2024 19:41





Представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса навестили съемочную группу «ТВ-Пирвели» в клинике Ингороква. Среди послов были посол Соединенных Штатов Америки, посол Латвии, Германии и Великобритании.



Сначала они встретились с Нодаром Меладзе и представителями клиники, а после этого навестили пострадавших и ознакомились с их состоянием на месте.



Представители дипломатического корпуса оставили клинику без комментариев.



Для справки, 7 декабря на съемочную группу телеканала «ТВ Пирвели» напали в прямом эфире. Во время прямого эфира к съемочной группе подошел человек в маске и попытался отобрать у оператора камеру, в это время второй человек в маске подошел сзади к журналисту Маке Чихладзе и бросил ее на асфальт, потом эта группа людей в масках расправилась с оператором. Специальная следственная служба начала расследование по части второй статьи 154.





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