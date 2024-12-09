|
|
|
По обвинению в «повреждении» каркаса елки задержаны два человека
09.12.2024 20:36
По обвинению в «повреждении» каркаса рождественской елки, установленной у здания парламента Грузии, задержаны двое молодых людей
Одним из задержанных является Лаша Гогебашвили, сын внука Якоба Гогебашвили. Как пишет его двоюродная сестра Хатуна Гогебашвили, Лаша был на митинге с друзьями, когда решил прикрепить флаги к каркасу елки. Вместе с другом они закрепили на каркасе флаги Грузии, Украины, Евросоюза и США.
Они направлялись домой, когда полицейские перерыли им дорогу и посадили в полицейскую машину. Прежде чем увести молодых людей, у их друзей, стоявших рядом отобрали мобильные телефоны, чтобы они не могли снимать на видео процесс жесткого задержания.
Конструкцию елки установили возле парламента 8 декабря, на рассвете. Во время митинга каркас елки охранял кордон полиции.
В МВД Грузии пока не комментируют информацию о задержании этих молодых людей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна