

По обвинению в «повреждении» каркаса елки задержаны два человека

09.12.2024 20:36





По обвинению в «повреждении» каркаса рождественской елки, установленной у здания парламента Грузии, задержаны двое молодых людей



Одним из задержанных является Лаша Гогебашвили, сын внука Якоба Гогебашвили. Как пишет его двоюродная сестра Хатуна Гогебашвили, Лаша был на митинге с друзьями, когда решил прикрепить флаги к каркасу елки. Вместе с другом они закрепили на каркасе флаги Грузии, Украины, Евросоюза и США.



Они направлялись домой, когда полицейские перерыли им дорогу и посадили в полицейскую машину. Прежде чем увести молодых людей, у их друзей, стоявших рядом отобрали мобильные телефоны, чтобы они не могли снимать на видео процесс жесткого задержания.





Конструкцию елки установили возле парламента 8 декабря, на рассвете. Во время митинга каркас елки охранял кордон полиции.



В МВД Грузии пока не комментируют информацию о задержании этих молодых людей.







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