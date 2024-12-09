

ЕС обсудит тему отмены безвиза с Грузией на следующей неделе

09.12.2024 20:38





Евросоюз может принять решение о приостановке безвизового режима с Грузией «для отдельных категорий паспортов» в ответ на события, происходящие в стране за последние 12 дней. Об этом заявил посол ЕС Павел Герчинский. Дипломат сообщает, что 16 декабря лидеры стран-членов ЕС примут определенные решения касательно Грузии.



«Основной темой обсуждения, конечно же, станут случаи жестокого насилия, что недопустимо. (Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Кая Каллас сказала, что на все будет дан ответ. Все лежит на столе. Мы предложили Грузии все, начиная от соглашения об ассоциации и заканчивая безвизовым режимом. Наконец, Грузия получила статус кандидата. Но то, что происходит в последние 12 дней, абсолютно несовместимо с этими привилегиями и это должно быть отражено. Евросоюзу трудно добиться санкций, поскольку они требуют согласия 27 стран. Однако то, что происходит в Грузии в последнее время, действительно заслуживает санкций и насколько я знаю, сейчас идет работа над санкциями», – сказал Герчинский.



Что касается приостановки безвиза, есть несколько вариантов реализации подобного сценария, поясняет дипломат:



«Существует возможность приостановить безвизовый режим для отдельных категорий паспортов. Мы всегда говорим, что не хотим причинять вред населению, не хотим наказывать людей, которые проявляют верность ценностям Евросоюза, размахивают флагами ЕС в Тбилиси и других городах Грузии, но мы не можем молчать о чиновниках правительства, которые несут ответственность за насилие и жестокость».



О необходимости введения санкций против правительства Грузии и даже приостановке визового режима и раньше неоднократно говорили лидеры разных стран Евросоюза.





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