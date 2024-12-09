|
|
|
Посольство Украины следит за задержанием в Тбилиси предполагаемого гражданина Украины
09.12.2024 20:46
Посольство Украины находится на связи с компетентными органами Грузии по делу о задержании среди участников протеста предполагаемого гражданина Украины, однако факт его гражданства до сих пор не подтвержден.
Об этом сообщили агентству Новости-Грузия в посольстве Украины.
«Запросы отправлены в адрес телеканала Рустави-2, МВД Грузии. В настоящее время получена информация от МИД Грузии, которая одновременно не подтверждает принадлежность лица к гражданству Украины. Консульский сотрудник посольства также был на заседании суда, где грузинская сторона не предоставила документы, подтверждающие гражданство Украины», — сообщили в посольстве.
Задержание в Тбилиси гражданина, о котором идет речь, и обнародование информации, произошло в день объявления президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении лиц, причастных к разгонам протестов.
Учитывая обострение внутриполитической ситуации в Грузии, посольство Украины в Грузии еще 1 декабря рекомендовало гражданам Украины воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и не принимать участия в акциях, носящих политический характер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна