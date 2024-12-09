

Посольство Украины следит за задержанием в Тбилиси предполагаемого гражданина Украины

09.12.2024 20:46





Посольство Украины находится на связи с компетентными органами Грузии по делу о задержании среди участников протеста предполагаемого гражданина Украины, однако факт его гражданства до сих пор не подтвержден.



Об этом сообщили агентству Новости-Грузия в посольстве Украины.



«Запросы отправлены в адрес телеканала Рустави-2, МВД Грузии. В настоящее время получена информация от МИД Грузии, которая одновременно не подтверждает принадлежность лица к гражданству Украины. Консульский сотрудник посольства также был на заседании суда, где грузинская сторона не предоставила документы, подтверждающие гражданство Украины», — сообщили в посольстве.



Задержание в Тбилиси гражданина, о котором идет речь, и обнародование информации, произошло в день объявления президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении лиц, причастных к разгонам протестов.



Учитывая обострение внутриполитической ситуации в Грузии, посольство Украины в Грузии еще 1 декабря рекомендовало гражданам Украины воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и не принимать участия в акциях, носящих политический характер.





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