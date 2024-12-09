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Посольство США призывает освободить задержанных и привлечь к ответственности причастных к насилию
09.12.2024 20:53
Посольство США в Грузии призывает к освобождению задержанных митингующих, а также к привлечению к ответственности всех, кто «причастен к жестокому и неоправданному насилию».
«Сегодня посол Данниган встретилась с Народным защитником, чтобы обсудить важность работы его и его команды по защите прав грузинского народа. Лица, ответственные за жестокое и неоправданное насилие, включая протестующих, представителей СМИ и членов оппозиции, должны быть привлечены к ответственности. Людей, которые пользовались правами на мирные собрания и свободу выражения мнения, следует немедленно освободить», — указано в публикации Посольства США в соцсети.
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