

Министр внутренних дел сможет принимать на работу лиц без прохождения спецконкурса

09.12.2024 22:15





Министру внутренних дел предоставляются полномочия принимать лицо на работу в полицию без прохождения специального конкурса и своим приказом определять правила и условия приема на работу в полицию без конкурса. Это предусмотрено проектом изменений, планируемых в законе «О полиции», который уже инициирован в парламенте. Следует отметить, что проект представлен в рамках пакета законодательных изменений, который касается регуляций, связанных с ввозом и реализацией пиротехники.



В действующем законе «О полиции» записано, что лицо должно быть принято на работу в полицию в результате прохождения специального конкурса. Согласно проекту, как правило, на работу в полицию лицо должны принимать после прохождения специального конкурса. Правила и условия приема в полицию без прохождения специального конкурса определяются приказом министра.



Согласно проекту, закон вступит в силу с 1 января 2025 года.



«С 1 января 2025 года военная служба будет существовать только в Министерстве обороны. Соответственно, учитывая специфику деятельности военизированных подразделений , необходимо модифицировать определенные правила приема на службу в полицию и установить иные правила приема на позиции в полиции с учетом их специфики», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Авторами и инициаторами проекта являются представители «Грузинской мечты»: Рати Ионатамишвили, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Нино Цилосани, Алуда Гудушаури, Ираклий Шатакишвили и Гурам Мачарашвили.





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