

Посол Германии: Недопустимо, чтобы бандитские группировки нападали на представителей медиа

09.12.2024 22:33





Нападение бандитских группировок на представителей медиа недопустимо - куда ты идешь, Грузия? – об этом написал в соцсети посол Германии в Грузии Петер Фишер.



«8 послов посетили в больнице журналиста «ТВ Пирвели» Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули, чтобы выразить солидарность. Недопустимо, чтобы бандитские группировки нападали на представителей медиа и других и наносили им вред. Нам сказали, что полиция была в нескольких метрах и не вмешалась. Куда ты идешь Грузия?», - пишет Петер Фишер.





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