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Ника Гварамия: Только новые выборы, никаких внеочередных!
09.12.2024 22:38
Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, заявляет, что требование – не внеочередные, а только новые выборы, которые должны пройти при «администрации с высокой международной включенностью».
В заявлении, опубликованном в социальной сети, Ника Гварамия называет несколько пунктов:
«Только новые (никакие не внеочередные) выборы! Только с новой администрацией с высокой международной включенностью!
Признание только Саломе Зурабишвили как единственного легитимного представителя Грузии!
Нулевая легитимация самопровозглашенного парламента внутри и за пределами страны!
Нулевая легитимация самопровозглашенного правительства внутри и за пределами страны!
Нулевая легитимация «президента», избранного самопровозглашенным парламентом, внутри и за пределами страны!
Долой диктатуру в масках!
Слава Грузии! Слава свободе!», - пишет Гварамия.
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