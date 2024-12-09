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Ника Гварамия: Только новые выборы, никаких внеочередных!


09.12.2024   22:38


Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, заявляет, что требование – не внеочередные, а только новые выборы, которые должны пройти при «администрации с высокой международной включенностью».

В заявлении, опубликованном в социальной сети, Ника Гварамия называет несколько пунктов:

«Только новые (никакие не внеочередные) выборы! Только с новой администрацией с высокой международной включенностью!

Признание только Саломе Зурабишвили как единственного легитимного представителя Грузии!

Нулевая легитимация самопровозглашенного парламента внутри и за пределами страны!

Нулевая легитимация самопровозглашенного правительства внутри и за пределами страны!

Нулевая легитимация «президента», избранного самопровозглашенным парламентом, внутри и за пределами страны!

Долой диктатуру в масках!

Слава Грузии! Слава свободе!», - пишет Гварамия.


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