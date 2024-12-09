

Мдинарадзе: выборы в органы самоуправления пройдут по правилам выборов 2017 года

09.12.2024 23:31





Парламентский лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что выборы в органы самоуправления 2025 года пройдут по правилам выборов в органы местного самоуправления 2017 года.



По итогам заседания большинства Мдинарадзе заявил, что на всех выборах в следующем году будут учтены все пункты, которые были в 2017 году.



«В 2025 году выборы в органы самоуправления пройдут по всем правилам, согласно всем нормам, по которым были проведены выборы в органы местного самоуправления в 2017 году: то же число мажоритарных депутатов, в соответствующей пропорции, с <избирательным> барьером в 4% и так далее.



Будут соблюдены все те пункты, которые были в 2017 году. Другого решения с точки зрения результата не будет», — заявил Мдинарадзе.





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