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Мдинарадзе: выборы в органы самоуправления пройдут по правилам выборов 2017 года
09.12.2024 23:31
Парламентский лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что выборы в органы самоуправления 2025 года пройдут по правилам выборов в органы местного самоуправления 2017 года.
По итогам заседания большинства Мдинарадзе заявил, что на всех выборах в следующем году будут учтены все пункты, которые были в 2017 году.
«В 2025 году выборы в органы самоуправления пройдут по всем правилам, согласно всем нормам, по которым были проведены выборы в органы местного самоуправления в 2017 году: то же число мажоритарных депутатов, в соответствующей пропорции, с <избирательным> барьером в 4% и так далее.
Будут соблюдены все те пункты, которые были в 2017 году. Другого решения с точки зрения результата не будет», — заявил Мдинарадзе.
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