

«Мечта» призывает Запад не вмешиваться во внутренние дела Грузии «так грубо»

09.12.2024 23:34





Партия «Грузинская мечта» призывает Запад «так грубо» не вмешиваться во внутренние дела Грузии. Парламентский лидер партии Мамука Мдинарадзе прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена относительно санкций, отметив что заявления западных лидеров, а затем озвучивание их послами соответствующих государств, «поощряет насилие» в стране.



Мдинарадзе заявил, что «такие необоснованные, принятые без каких-либо аргументов решения поощряют каждый факт насилия внутри страны».



Он отметил, что госсекретарь Блинкен — тот чиновник и бюрократ, который заявил несколько дней назад, что Украина должна снизить возраст призыва на военную службу. Мдинарадзе подчеркнул, что абсолютно согласен с позицией премьера Венгрии Виктора Орбана по поводу того, что они должны прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран и делать «такие злобные призывы к тому, что украинцы должны приносить в жертву этой ужасной войне даже представителей молодого поколения».



«Мы полностью разделяем это настроение и пафос. <> Кроме того, что <Блинкен> — один из чиновников уходящего правительства, нам не о чем с ним разговаривать потому, что это человек, который несколько месяцев назад объявил своим сотрудникам, что они не должны называть мужчину мужчиной, а женщину — женщиной. Нам не о чем разговаривать с такими людьми. У нас очень принципиальное отношение к этому вопросу, и поэтому.



Мы призываем всех, кто бы ни находился за пределами страны, не вмешиваться так грубо во внутренние дела страны. Такое вмешательство, а затем такая же позиция, озвученная соответствующими послами, включая посла <США> Данниган — несмотря на личное к ней уважение — я могу сказать, что это поощряет насилие.



Когда они упоминают «Грузинскую мечту» в контексте насильника, каждый из них, кем бы он ни был и какую бы из стран он ни представлял, должен хорошо помнить, что их подобные решения и заявления поощряют организацию насилия партиями, поддержанными подобными заявлениями.



Мы хорошо видели, что эта организация и снабжение осуществлялись из их офисов. Они также должны понимать, что эти партии являются не только насильниками, но и инициаторами этого насилия», — заключил Мдинарадзе.



Добавим, Вашингтон готовится использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции против партии «Грузинская мечта». Об этом заявил Энтони Блинкен, госсекретарь Администрации Джо Байдена.



Отметим, 9 декабря посольство США в Грузии призвало власти Грузии призвать к ответственности лица, ответственные за жестокое и неоправданное насилие против участников протеста, представителей СМИ и членов оппозиции и освободить задержанных на акции лиц.



Ранее Робин Данниган отреагировала на решение «Грузинской мечты» по вопросу евроинтеграции Грузии и на разгон мирной акции протеста ночью 29 ноября. Посол призвала власти Грузии вернуть страну на путь ЕС и уважать право граждан выражать мирный протест и не мешать СМИ свободно осуществлять профессиональную деятельность.





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