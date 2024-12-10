

Конгрессмен Джо Уилсон: Мы не можем оставаться в стороне и позволить Грузии впасть в диктатуру вопреки воле народа

10.12.2024 00:04





«Я призываю к немедленному введению санкций в отношении Бидзины Иванишвили и его соратников по «Грузинской мечте», — пишет в соцсети Джо Уилсон, председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец и автор «MEGOBARI акта».



«Нелегитимное марионеточное правительство Грузии продолжает жестоко расправляться с грузинами. Я призываю к немедленному введению санкций в отношении Бидзины Иванишвили и его соратников по «Грузинской мечте». Мы не можем оставаться в стороне и позволить Грузии впасть в диктатуру вопреки воле народа», — написал конгрессмен Джо Уилсон.





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