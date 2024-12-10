

Депутатские полномочия Бидзины Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Михаила Кавелашвили будут прекращены 10 декабря

10.12.2024 01:31





10 декабря ле-факто парламент примет решение о прекращении депутатских полномочий почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, председателя партии Ираклия Гарибашвили и выдвинутого на пост президента Михаила Кавелашвили.



Сначала вопрос рассмотрит комитет по процедурным вопросам и правилам, после чего он будет вынесен на голосование на пленарном заседании.



Кроме того, из-за занятия должности, несовместимой с членством в парламенте, в повестку дня парламента включен вопрос о прекращении депутатских полномочий Ираклия Кобахидзе, Маки Бочоришвили, Анри Оханашвили, Давида Сонгулашвили и Мариам Квривишвили.



Ираклий Кобахидзе по-прежнему является премьер-министром, Мака Бочоришвили назначена министром иностранных дел, Анри Оханашвили - министром юстиции, Давид Сонгулашвили назначен на должность министра окружающей среды и сельского хозяйства, а Мариам Квривишвили - заместителем министра экономики и устойчивого развития.





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