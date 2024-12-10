

«Грузинская мечта» готовит большую зачистку в госсекторе

10.12.2024 01:33





В закон Грузии о публичной службе будут внесены изменения, которые упростят вопросы реорганизации в государственном секторе, - об этом заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе после окончания заседания большинства.



По словам Мамуки Мдинарадзе, это решение обеспечит оздоровление публичного сектора.



«В закон Грузии «О публичной службе» будет внесено изменение, которое упростит вопросы реорганизации в государственном секторе. Это решение обеспечит оздоровление публичного сектора», - сказал Мамука Мдинарадзе.





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