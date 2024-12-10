

Ротт призвал лидеров ЕС осуществить визит в Грузию с целью поддержки грузинского народа

10.12.2024 11:26





Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Ротт обратился к лидерам Евросоюза – президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, еврокомиссару по вопросам расширения Марте Косс и президенту Европейского Совета Антониу Косте с призывом осуществить визит в Грузию.



«Что скажете, может, в конце концов, кто-то из вас сядет в самолет и полетит в Тбилиси, уважаемые Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Марта Косс, Антониу Коста?», - пишет Ротт в социальной сети X.



По его словам, грузинское население проводит акции за европейские ценности.



«Народ там проводит демонстрации не за большее количество выходных дней или за более высокую пенсию, а за наши европейские ценности. Забыли уже?»– пишет политик.





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