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Зурабишвили: Перед дворцом Орбелиани мне поставили поезд, посмотрим, кто уедет
10.12.2024 12:12
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на установку новогоднего поезда на площади Орбелиани.
Как пишет Саломе Зурабишвили в соцсети: «Посмотрим, кто уедет».
«Они поставили мне поезд перед дворцом Орбелиани… ну, посмотрим, кто уедет», — написала президент Грузии.
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