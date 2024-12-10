

Зурабишвили: Перед дворцом Орбелиани мне поставили поезд, посмотрим, кто уедет

10.12.2024 12:12





Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на установку новогоднего поезда на площади Орбелиани.



Как пишет Саломе Зурабишвили в соцсети: «Посмотрим, кто уедет».



«Они поставили мне поезд перед дворцом Орбелиани… ну, посмотрим, кто уедет», — написала президент Грузии.





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