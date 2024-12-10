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Зурабишвили: Перед дворцом Орбелиани мне поставили поезд, посмотрим, кто уедет


10.12.2024   12:12


Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на установку новогоднего поезда на площади Орбелиани.

Как пишет Саломе Зурабишвили в соцсети: «Посмотрим, кто уедет».

«Они поставили мне поезд перед дворцом Орбелиани… ну, посмотрим, кто уедет», — написала президент Грузии.


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