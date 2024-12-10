

Джапаридзе: Принимаемые законодательные поправки являются этапами для авторитарных и диктаторских режимов

10.12.2024 12:42





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе заявил, что изменения в законы «О полиции» и «О государственной службе» являются этапами для авторитарных и диктаторских режимов.



По словам Джапаридзе, страна уже проходила этот путь, как и многие другие.



«Это этапы авторитарных и диктаторских режимов. Разве не понятно, какова цель? В одном случае цель состоит в том, чтобы легко нанимать в полицию людей с промытыми мозгами, надевать на них форму и давать им право избивать и пытать людей. В другом случае — если в государственном секторе осталась критическая точка зрения, её легко устранить. Разве не очевидно? Это цель. Здесь нет вопросов», — заявил Зураб Джапаридзе.



Согласно законопроекту, министр внутренних дел получит полномочия принимать на работу в полицию лиц без специального конкурса. Кроме того, изменения предусматривают, что министр внутренних дел сможет своим приказом определять порядок и условия приема в полицию без конкурса.



Также исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что в закон «О государственной службе» будут внесены изменения, которые упростят вопросы реорганизации в государственном секторе. По словам Мдинарадзе, благодаря этому решению будет обеспечено «оздоровление» государственного сектора.







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