

Медиа-омбудсмен Грузии выразил поддержку грузинским журналистам в Международны день прав человека

10.12.2024 12:59





За последние 10 дней во время протестов в Тбилиси силовики нанесли повреждения более 70 журналистам и телеоператорам, сообщает медиа-омбудсмен Грузии. В распространенном письменном заявлении правозащитной организации также подчеркивает, что до сих пор Специальная следственная служба не выявила ни одного нарушителя.



«10 декабря, когда мир отмечает Международный день защиты прав человека, мы хотели бы проявить особое уважение к грузинским СМИ и напомнить всем об особой важности критической журналистики. В этот день вместо празднования мы боремся за свободу слова – преследования и насилие должно прекратиться как в отношении участников митинга, так и в отношении журналистов и операторов. Для укрепления демократии незаменима роль критических СМИ, которых «Грузинская мечта» пытается заставить молчать, применяя силу через сотрудников правоохранительных органов и «титушек»».



Медиа-омбудсмен отмечает, что в последние года свобода СМИ в Грузии сталкивается со множеством проблем, попытками ограничения деятельности СМИ, насилием в отношении журналистов и безнаказанностью нарушителей.



«Грузинским медиа-организациям приходится существовать под угрозой объявления «агентом иностранного государства» и упразднения по «российскому закону», в условиях низких экономических доходов и политического давления «Грузинской мечты». Однако, несмотря ни на что, часть СМИ в Грузии добросовестно продолжает выполнять контролирующую функцию – роль четвертого правительства, борющегося за правду и свободу. Много раз говорилось, что средства массовой информации являются основой демократии. Это единственный ответственный способ для каждого члена общества получить достоверную информацию, высказать свое мнение и сделать осознанный выбор».



Правозащитная организация призывает власти дать журналистам возможность «свободно и беспрепятственно освещать текущие события и предоставлять населению Грузии информацию».



«Мы призываем всех лиц, работающих на государственной службе, защищать права и свободы человека, в том числе уважать средства массовой информации. Государство обязано наказать тех, кто нападает на СМИ, и обеспечить безопасную медиа-среду», — говорится в заявлении.





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