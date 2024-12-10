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Акубардия: За всеми черными спецназовцами или просто спецназовцами стоит Бидзина Иванишвили в черной маске
10.12.2024 13:12
Иванишвили не ушел в тень, он в черной маске явился сегодня к каждому гражданину Грузии, - указанное заявление сделала один из лидеров партии „Гахария для Грузии“ Теона Акубардия.
По ее словам, Бидзина Иванишвили является тем человеком в черной маске, который совершил конституционный переворот в стране.
„Сегодня Бидзина Иванишвили стоит за той черной маской, в которой полиция осуществляет физические расправы над гражданами страны, которые ценой собственной жизни защищают Конституцию, как и расправляются с журналистами, говорящими правду. Поэтому, Иванишвили не ушел в тень, он в черной маске явился сегодня к каждому гражданину Грузии. За всеми черными спецназовцами или просто спецназовцами стоит Бидзина Иванишвили в черной маске,“ – заявила Акубардия.
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