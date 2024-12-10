

Евродепутат от Латвии осудил встречу посла ЕС с главой МИД Грузии

10.12.2024 13:38





Евродепутат от Латвии Рихард Колс отреагировал на встречу посла ЕС Павла Герчинского с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, подчеркнув, что это неприемлемо.





«В один день вы осуждаете украденные выборы в Грузии, а в другой — пожимаете руку режиму. Рукопожатие посла Герчинского — это не просто жест, это спасательный круг для «грузинской мечты» Кремля. Сколько еще раз ЕС будет оказывать доверие их пропаганде? Неприемлемо», — пишет латвийский политик.



Напомним, поздно вечером 9 декабря МИД Грузии опубликовал заявление, что министр Мака Бочоришвили провела встречу с послом ЕС Павлом Герчинским. Стороны обсудили важные аспекты отношений между Грузией и Евросоюзом. Бочоришвили подчеркнула важность для правительства Грузии интеграции в ЕС, а также необходимость отношений с Евросоюзом, основанных на взаимоуважении.



Между тем, днем 9 декабря посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что происходящее за последние 12 дней в Грузии «абсолютно несовместимо с отношениями, которые были у Евросоюза с Грузией». Он подчеркнул, что в Брюсселе рассматривают «все меры» в отношении властей Грузии, но отметил, что для этого необходимо единодушие со стороны 27-ми стран-членов ЕС. Герчинский заявил, что отмена безвиза может коснуться только «определенных категорий паспортов».



Кроме того, он осудил насилие против представителей СМИ и НПО.



Источник: SOVA

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