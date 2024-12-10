

Ни один из применявших насилие к гражданам правоохранитель не привлечен к ответственности - АМЮГ

10.12.2024 14:13





«Ассоциация молодых юристов Грузии» сообщает, что на фоне масштабных протестов, начавшихся в Грузии после 28 ноября 2024 года, были задержаны и заключены в тюрьму в порядке уголовного законодательства более 30 граждан.



НПО подчеркивает, что при этом ни один из сотрудников правоохранительных органов, применявших насилие к участникам акций протеста, не был привлечен к ответственности. Об этом говорится в докладе организации по уголовным делам против демонстрантов.



Мониторинг АМЮГ выявил, что содержание задержанных под стражей в судах применяется без учета индивидуальных обстоятельств: среди задержанных — студенты, социально незащищенные лица и единственные кормильцы семей.



В отчете говорится, что зачастую обвинения не основаны на убедительных доказательствах, а судьи мало заинтересованы в обосновании обвинений.



По данным НПО, задержанные указывают на насилие, унижающее достоинство обращение и нарушение прав, которые в большинстве случаев игнорируются судами. А несколько задержанных участников митинга упомянули о фактах жестокого обращения во время транспортирования или в отделении после их задержания.



АМЮГ заявляет, что в дополнение к юридическим проблемам, возникли проблемы в ходе мониторинга заседаний по уголовным делам: отсутствие доступа к информации о заседаниях, что в некоторой степени нарушает принцип публичности.





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