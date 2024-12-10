

Угрожают сотрудникам мэрии, подержавшим петицию за евроинтеграцию - «Сильная Грузия»

10.12.2024 14:31





По информации одного из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Сабы Буадзе, представители различных структурных единиц Тбилисской мэрии угрожают тем сотрудникам, которые поддержали петицию о том, что они не согласны с решением правительства Грузии о приостановке переговоров с Евросоюзом.



По его словам, указанные лица требуют от подписантов отозвать свои подписи взамен получения новогодней премии.



«Параллельно с двенадцатидневным протестом мы хотим прокомментировать репрессии, которые были анонсированы в публичных службах, а, в частности, в Тбилисской мэрии. Тбилиси поистине европейский город, и об этом свидетельствуют тот протест и непрерывное сопротивление, которые проходят на улицах столицы за главные европейские ценности. Сотрудники Тбилисской мэрии – это те люди, которые сразу ответили на спецоперацию, которая ведется против конституционного строя нашей страны.



У нас есть информация о том, что в Тбилисской мэрии торгуются, угрожают и требуют отозвать свои подписи взамен новогодней премии с более 250 сотрудниками, подписавшими петицию. Это постыдное и преступное деяние. Также мы получили информацию о том, что запланировано полное упразднение указанной премии для того, чтобы ситуации в мэрии и ее структурных подразделениях не накалилась еще больше, чтобы сотрудники сцепились друг с другом.



В историю этого города Каха Каладзе уже вписал себя постыдными буквами, как самый коррумпированный мэр и один из главных знаменосцев этой русской кампании. Не присоединяйтесь к нему!», - заявил Буадзе.





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