

Пресс-спикер ЕС призывает «Мечту» прекратить запугивания, преследования, пытки и жестокое обращение с гражданами

10.12.2024 15:16





Евросоюз выступает со строгим требованием о прекращении широко распространенных в Грузии запугивания, политических преследований, пыток и жестокого обращения с гражданами, - указанное заявление в связи с последними событиями в Грузии сделала пресс-спикер Евросоюза Анита Хиппер.



По ее словам, все заявления относительно пыток и жестокого обращения должны быть достоверно расследованы.



"В течение почти двух недель грузинское население защищает свои демократические и европейские устремления, невзирая на жестокое, незаконное применение силы со стороны местной полиции. Продолжаются самовольные аресты участников акций протеста и лидеров оппозиции, в то же время конкретную мишень для правоохранительных органов и неформальных групп представляют журналисты. Задержано более 400 человек и, по распространенной информации, более 300 из них стали жертвами насилия и жестокого обращения.



Евросоюз осуждает репрессивные действия в отношении участников акций протеста, представителей СМИ и лидеров оппозиции и призывает к немедленному освобождению всех задержанных.



16 декабря на встрече министров иностранных дел Евросоюз рассмотрит принятие дополнительных мер. Евросоюз заявляет о своей солидарности с демократическими и европейскими устремлениями граждан Грузии,“ – говорится в заявлении.





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