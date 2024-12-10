

Парламент Грузии аннулировал мандаты Иванишвили, Кобахидзе и еще 6 депутатов

10.12.2024 15:20





Большинство парламента Грузии, которое не признают президент и оппозиция, согласилось на просьбу восьми своих коллег по команде аннулировать их депутатские мандаты. Голосование по вопросу состоялось 10 декабря.



Были аннулированы парламентские мандаты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, председателя партии Ираклия Гарибашвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, кандидата в президенты Михаила Кавелашвили, а также министров и заместителей министров, в частности:



Ираклия Кобахидзе (премьер-министр);

Маки Бочоришвили (министр иностранных дел);

Анри Оханашвили (министр юстиции);

Давида Сонгулашвили (министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства);

Мариам Квривишвили (заместитель министра экономики);

Бидзины Иванишвили («почетный председатель «Грузинской мечты»);

Ираклия Гарибашвили (председатель «Грузинской мечты»);

Михаила Кавелашвили (кандидат в президенты от «Грузинской мечты»).



Против решения о прекращении действия мандатов не проголосовал никто.



На заседаниях парламента 11-го созыва присутствуют только члены «Грузинской мечты». Ранее от своих мандатов отказались члены оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы и не признают легитимности парламента.





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