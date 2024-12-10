

Рикард Йозвяк пояснил, кого в Грузии может затронуть отмена безвиза

10.12.2024 16:11





Европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк пояснил, для какой категории грузинских паспортов ЕС может приостановить безвизовый режим.



«ЕС рассматривает возможность приостановки визовой либерализации для грузинских дипломатических паспортов. Для этого требуется лишь квалифицированное большинство», – написал журналист.



«Одна из проблем заключается в том, что у чиновников также есть обычные паспорта, поэтому это в основном символический жест», – добавил он.



Ранее стало известно, что тема Грузии будет обсуждаться 16 декабря на Совете ЕС по иностранным делам.



«Отступление от демократии и репрессивные меры против граждан, предпринимаемые грузинскими властями, имеют последствия для двусторонних отношений Евросоюза и Грузии», – заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.





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