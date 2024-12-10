

Евросоюз призывает власти Грузии немедленно освободить всех задержанных

10.12.2024 16:14





Евросоюз призывает власти «Грузинской мечты» немедленно освободить всех задержанных во время нынешних протестов.



Об этом заявила главный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Аннита Хиппер.



«Почти две недели грузинский народ отстаивает свои демократические и европейские устремления, сталкиваясь с жестокой, незаконной силой со стороны полиции, реализуя при этом свое право на свободу слова. Произвольные задержания протестующих и лидеров оппозиции продолжаются, а представители СМИ становятся объектами целенаправленных нападок со стороны правоохранительных органов и неформальных агрессивных групп.



Более 400 человек были задержаны, и более 300, как сообщается, подверглись насилию и жестокому обращению, многим из которых потребовалась срочная медицинская помощь. Тревожные сообщения от организаций гражданского общества и Народного защитника Грузии указывают на жестокое и преднамеренное насилие, вызывая обоснованные опасения относительно пыток и бесчеловечного обращения. Несмотря на эти сообщения, до сих пор ни один сотрудник полиции или член неформальных агрессивных групп не был привлечен к ответственности.



ЕС осуждает эти репрессивные действия против протестующих, представителей СМИ и лидеров оппозиции и призывает к немедленному освобождению всех задержанных лиц. ЕС требует положить конец широко распространенному запугиванию, политическому преследованию, сообщениям о пытках и жестоком обращении с гражданами. Основные права, такие как право на свободу мирных собраний и выражения мнений, должны соблюдаться и защищаться в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами.



Все заявления о пытках и жестоком обращении должны быть достоверно расследованы. Мы призываем местные и международные организации и Народного защитника продолжать документировать широко распространенные нарушения прав человека в Грузии.



Мы призываем «Грузинскую мечту» деэскалировать ситуацию и положить конец этой среде, которая дорого обходится грузинскому народу. Насилие не является ответом на требования протестующих о демократическом и европейском будущем Грузии.



Мы помним, что именно действия «Грузинской мечты» привели к фактической остановке процесса вступления в ЕС. Устойчивый откат демократии и недавние репрессивные меры, применяемые грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений. ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря.



ЕС солидарен с грузинским народом и его демократическими и европейскими устремлениями», — указано в заявлении.





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