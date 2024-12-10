

Парламент потратит 45 812 лари на замену поврежденных окон

10.12.2024 16:17





Парламент Грузии заплатит 45 812 лари за замену поврежденного стекла. В связи с этим парламент просит одобрить упрощенные закупки.



Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Агентства по закупкам, в качестве причины объявления срочных закупок парламент ссылается на "события 1-2 декабря 2024 года".



"Необходимость в вышеизложенном была вызвана тем, что во время событий 1-2 декабря 2024 года на фасадах и внутреннем периметре зданий "А", "Б" и "С" парламента Грузии были повреждены металлопластмассовые окна, а стеклопакеты разбиты", - отмечается в закупочной документации.



В документах мы читаем, что из-за указанных повреждений "невозможно полноценно и с соблюдением элементарных гигиенических условий осуществлять рабочий процесс в Парламенте Грузии".





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