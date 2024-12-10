

«Мечта» возвращает нормы выборов в органы самоуправления, отказываясь от норм «соглашения Мишеля»

10.12.2024 16:23





«Грузинская мечта» возвращает нормы выборов в местное самоуправление, отказываясь от норм «соглашения Мишеля». О том, что выборы в органы местного самоуправления 2025 года пройдут по правилам выборов в органы местного самоуправления 2017 года, заявил парламентский лидер Мамука Мдинарадзе.



Мдинарадзе подчеркнул, что на всех выборах в следующем году будут учтены все пункты, которые были в 2017 году.



«В 2025 году выборы в органы самоуправления пройдут по всем правилам, согласно всем нормам, по которым были проведены выборы в органы местного самоуправления в 2017 году: то же число мажоритарных депутатов, в соответствующей пропорции, с <избирательным> барьером в 4% и так далее. Будут соблюдены все те пункты, которые были в 2017 году. Другого решения с точки зрения результата не будет», — заявил Мдинарадзе.



Что это значит



«Грузинская мечта» меняет все те нормы по выборам в местное самоуправление, которые перед муниципальными выборами 2021 года были отражены в избирательном законодательстве, и которые также рамках «соглашения Шарля Мишеля» были частью договоренности, достигнутой между правящей партией и оппозиционными объединениями.



Согласно документу было увеличено количество членов Собраний, избранных в пропорциональном порядке, а количество членов, избранных по мажоритарной избирательной системе — сокращалось. Также был снижен избирательный барьер для членов Собраний, избираемых по пропорциональной системе.



В парламент представлен и должен быть рассмотрен в ускоренном порядке законопроект о том, что на выборах местного самоуправления 2025 года должен быть возвращен 4%-й барьер. По соглашению же от 2021 года, члены городского собрания Тбилиси (Сакребуло) по пропорциональной системе были избраны с 2.5% барьером, а в регионах — с 3%.



Что касается увеличения числа по избранию членов Собраний по мажоритарной избирательной системе, в этом направлении «Мечта» представила следующие изменения:



в административном центре, где количество избирателей превышает 4 000 человек, но менее 10 000 человек, будут избраны два члена Собрания;

там, где количество избирателей превышает 10 000 человек, но менее 20 000, будут избраны три члена Сакребуло;

там, где количество избирателей превышает 20 000 человек, но менее 35 000, будут избраны четыре члена Сакребуло;

там, где количество избирателей превышает 35 000 человек, будет избрано пять членов Сакребуло (Собрания).

Что касается Тбилисского городского собрания, в настоящее время из его 50 членов, 10 – мажоритариев и 40 депутатов, избранных по пропорциональному списку. Согласно изменениям, из 50 членов городского Собрания, 25 будут избраны по мажоритарной избирательной системе, а остальные 25 – в пропорциональном порядке.



Источник: SOVA

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