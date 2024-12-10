

Омбудсмен Грузии: из 327 задержанных 225 заявили о ненадлежащем обращении

10.12.2024 16:35





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани подчеркнул, что все дела о насильственных действиях в отношении задержанных на акциях протеста граждан должны быть расследованы. Народный защитник отметил, что лично побеседовал с 327 задержанными на митинге, из которых 225 человек указали на ненадлежащее с ними обращение, а 157 человек получили телесные повреждения.



«Я еще раз призываю Специальную следственную службу расследовать все эти дела очень эффективно и своевременно и привлечь к ответственности людей, совершивших это преступление», — заявил Иоселиани.



Народный защитник подчеркнул важность журналистской деятельности в свободных и безопасных условиях, отметив, что государство должно сделать все, чтобы СМИ работали без какого-либо давления, так, как они считают необходимым.



«Любое воздействие на них неприемлемо, особенно то, что мы наблюдали в последние дни в отношении нескольких журналистов, когда граждане подверглись нападению и насилию с применением жестоких методов. Все эти случаи должны быть расследованы, все эти лица должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.



Иоселиани также коснулся появления на митингах неформальных групп — «людей в черном», «титушек», которые, по его словам, вызвали «очень справедливое возмущение общества». Он подчеркнул, что это дело должно быть расследовано, а личности нападавших — установлены.



«Это то, что власти должны сделать в срочном порядке. <…> Призываю всех, в первую очередь, власти, но в то же время и протестующих: не допускать какого-либо вмешательства в деятельность журналистов, у них должна быть возможность освещать события так, как они считают нужным, в безопасной обстановке», — заключил Иоселиани.





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