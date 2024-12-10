

«Стыдно» — европейские политики критикуют Герчинского

10.12.2024 17:04





Европейские политики критикуют посла ЕС в Грузии Павла Герчинского за его встречу с новоназначенным министром иностранных дел Макой Бочоришвили и призывают верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Кайю Калас отреагировать.



В то время как легитимность правительства «Грузинской мечты» находится под вопросом, а США и Евросоюз объявляют о санкциях, 9 декабря Павел Герчинский провел встречу с Макой Бочоришвили. Информацию о встрече распространило Министерство иностранных дел Грузии.



«Стыдно, больше сказать нечего. Евросоюз, прошу, проснись!», — так председатель Комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон прокомментировал встречу Герчинского и с Макой Бочоришвили.



«Вам должно быть стыдно, Павел Герчинский, Вы не представляете Евросоюз», – написал председатель Комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантас Павиленис.



Между тем, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Ротт обратился к лидерам Евросоюза – президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, еврокомиссару по вопросам расширения Марте Косс и президенту Европейского Совета Антониу Косте с призывом осуществить визит в Грузию.



«Что скажете, может, в конце концов, кто-то из вас сядет в самолет и полетит в Тбилиси, уважаемые Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Марта Косс, Антониу Коста?», — написал Ротт.



«Народ там проводит демонстрации не за большее количество выходных дней или за более высокую пенсию, а за наши европейские ценности. Забыли уже?», – добавил политик.



«Один день осуждаю украденные выборы, а на следующий день пожимаю руку режиму. Пожатие руки посла Герчинского — это не просто жест, это спасательный круг для кремлевской «Грузинской мечты». Сколько раз ЕС будет подтверждать их пропаганду? Это неприемлемо», — написал латвийский депутат Европарламента Рихард Колс.



По информации МИД Грузии, беседа с Павлом Герчинским затронула важные аспекты отношений Грузии и Евросоюза; Была подчеркнута важность вопроса интеграции в Евросоюз и необходимость отношений, основанных на взаимном уважении в этом направлении; Было отмечено, что Грузия привержена выполнению своих обязательств перед Европейским Союзом и готова работать над подготовкой страны к членству в ЕС; Подчеркивалась необходимость решения трудностей, возникших в отношениях в последнее время, и объективной оценки текущих процессов.



«Со своей стороны, посол Евросоюза выразил обеспокоенность происходящими событиями в Грузии. Грузинская сторона выразила обеспокоенность тем, что политические спекуляции, связанные с выборами, продолжаются, а послания, озвученные резолюцией Европарламента, способствуют созданию искусственного кризиса в стране, аналогичного 2020 году. Подчеркнута необходимость диалога по важным вопросам между сторонами», — заявили в МИД Грузии.



В «Грузинской мечте» похвалили Павла Герчинского.



«Молодец, ты хороший мальчик!» — написала Теа Цулукиани в соцсети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





