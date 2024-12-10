

Секция интересов России: во время митингов в Грузии задержаны 15 граждан РФ

10.12.2024 17:38





Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии заявляет, что с 28 ноября по 9 декабря в Грузии было задержано 15 граждан Российской Федерации. По данным на 10 декабря, двое из них находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.



«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 г. на территории Грузии было задержано 15 граждан Российской Федерации. По состоянию на 10 декабря двое из них находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.



Один задержанный был освобожден в связи с истечением 24-часового срока, а еще семеро – в связи с истечением 48-часового срока.



Дела семи задержанных российских граждан были направлены в суд. Четверо из них были освобождены по решению суда. Еще трое представших перед судом лиц были приговорены к административному аресту сроком на 10 (два человека) и 13 суток (один человек).



Сроки их освобождения – 10, 11 и 13 декабря соответственно», — сообщает представительство РФ в Грузии.



Источник: SOVA

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