

Президент: 10 декабря в Грузии - день попрания прав человека

10.12.2024 17:58





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что сегодня, когда в мире отмечается День прав человека, в Грузии права человека нарушены. По ее словам, "какие бы маски они ни носили, все равно выяснится, кто где был".



«10 декабря считается днем прав человека. Этот день в Грузии – не день празднования прав человека, но и день попрания прав человека. Таким мы должны помнить этот день, и таким он останется в истории Грузии. Все те, кто участвовал или будет участвовать в этом, несомненно, войдут в историю Грузии. Грузинский народ, грузинская нация никогда этого не забудет.



Какие бы маски они не носили, они знают, что выяснится, кто где был, и мы все вспомним. Сегодня права не только нарушаются, но и попираются: проведение мирных акций протеста; применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов; применение против них химических веществ; силы специального назначения, не носящие опознавательных знаков; нерасследованные дела и систематическая безнаказанность тех, кто осуществляет эти репрессии; Насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов имеет место как во время ареста, так и, что немаловажно, в послеарестный период. Это осуждается везде. Народный защитник сам употребил слово «пытка», это тоже войдет в историю», - заявил президент Грузии.





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