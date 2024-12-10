

Зурабишвили: Сегодняшнее заявление СГБ – это психологический террор людей

10.12.2024 18:43





Сегодняшнее заявление СГБ должно быть сочтено как нарушение прав человека, - так заявление Службы государственной безопасности прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Как заявила сегодня на брифинге, проходившем во Дворце Орбелиани, Саломе Зурабишвили, целью заявления СГБ является террор граждан.



«Сегодняшнее заявление СГБ должно быть сочтено как нарушение прав человека. Это прокрутка каких-то сценариев, в которые входят «трупы», это психологический террор граждан. В то время, когда на улицах проходят мирные акции протеста, вчера вечером хорошо проявилось, когда нет «титушек» и других, акции протеста проходят очень мирно, и ничего такого не происходит»,- заявила президент.



Напомним, что сегодня СГБ распространила заявление, в котором говорится, что „организаторы деструктивных и преступных действий планируют сорвать процесс выборов президента Грузии 14 декабря 2024 года – с этой целью, организаторами преступления планируется максимальный накал ситуации, который повлечет за собой гибель 2-3 человек.





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