

Реакция на заявление СГБ: «Юридически является приготовлением к преступлению»

10.12.2024 18:47





Сегодня, 10 декабря, Служба госбезопасности Грузии распространила очередное заявление, в котором утверждает, что для повышения протестного заряда и обострения ситуации, планируется организация «гибели двух-трех человек», в смерти которых затем «обвинят правительство».



СГБ утверждает, что усиление протестного заряда будет использоваться для свержения правительства насильственными методами.



СГБ вновь утверждает, что при координации спецслужб зарубежных стран в стране разрабатываются отработанные сценарии, характерные для «цветных революций».



«Согласно полученной информации, организаторы указанных деструктивных и преступных действий планируют помешать проведению выборов Президента Грузии 14 декабря 2024 года и всячески помешать проведению выборов шестого Президента Грузии, что искусственно приведет к официальному кризису. С этой целью организаторы преступления рассчитывают, особенно во вторник, среду и четверг текущей недели, а также частично в пятницу, максимально обострить ситуацию, что должно привести к 2-3 жертвам. Указанной жертвой они попытаются повысить протестный заряд, поощрить радикальные настроения, которые по их замыслу должны перерасти в неконтролируемые процессы, и завуалированно обвинить правительство», — указано в заявлении СГБ Грузии.



СГБ призывает население проявлять максимальную осторожность, чтобы не стать участником или жертвой преступного плана. «В то же время в рамках обеспечения личной безопасности необходимо стараться выявлять любые подозрительные ситуации или попытки провокаций с помощью имеющихся в их распоряжении различных технических средств и немедленно обращаться в соответствующие правоохранительные органы», — говорится в заявлении.



Реакция оппозиции

Член партии «Гахариа — за Грузию», бывший заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили расценила данное заявление СГБ как «очередную провокацию и угрозу».



«Вот так маньяк Иванишвили поздравил нас с Днем прав человека устами СГБ — готовьтесь, будут убивать, снимите на мобильный телефон процесс убийства и пришлите нам (тем которые не шевелились на протяжении 10 дней наблюдая за вашими пытками). <…>Если «деструктивные силы» убивают нас, а СГБ наблюдает, это такое же убийство, совершенное при бездействии СГБ», — написала Натия Мезвришвили в Facebook.



Мезвришвили обращается в Службу специальных расследований и Прокуратуру Грузии, напоминая, что «если это не провокация и угроза СГБ, против народа», то они должны действовать в целях защиты граждан.



Обращаясь к гражданам Мезвришвили заявила, что протест должен продолжаться мирно и между неформальными группами не должно быть столкновений. «Эта страна прошла через это, и мы никогда не должны допустить, чтобы это повторилось! Мы не должны терять свое моральное превосходство перед этой замаскированной, пытающей и шпионской группой под названием «Мечта»», — написала Натия Мезвришвили в Facebook.



По мнению экс-главы Службы государственного инспектора Лонды Толорая, заявление СГБ с юридической точки зрения является подготовкой к преступлению, и ведомству следует заняться задержанием преступников.



«Служба государственной безопасности страны выступает с заявлением и предупреждает нас, что 2-3-е из нас должны быть убиты в ближайшие дни и нам следует быть осторожными. И дайте нам знать, когда убьют. Нам приходится слышать этот бред от Службы безопасности страны.



«Для справки: то, что нам сейчас сказали в СГБ, юридически является приготовлением к преступлению, наказуемым по уголовному закону. Когда такой факт реален, они не распространяют такие заявления, а сначала задерживают преступников.



Покажите мне правоохранительные какой-нибудь страны, которые знают, что готовится преступление, еще не задержали преступников и распространяют такое заявление», — написала Лонда Толорая в Facebook.





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