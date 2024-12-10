

Президент: ни одна из стран-партнеров не сможет сказать, что «не знала» о ситуации в Грузии

10.12.2024 18:48





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что рассказала обо всей ситуации в стране в содержательных беседах с лидерами западных стран во время своего визита в Париж. Глава государства подчеркнула, что теперь ни в одной из стран-партнеров Грузии не смогут сказать, что «не знали» о ситуации в стране — «все все знают», добавила она.



Зурабишвили отметила встречу с Дональдом Трампом, новоизбранным президентом США, с которой имела «короткую, но содержательную встречу».



По ее словам, она обратилась ко всем с «одинаковым содержанием о том, что происходящее сегодня в Грузии неприемлемо для любой демократической страны и каждый должен отреагировать».



«Каждый должен отреагировать. Сегодня, поскольку сегодня 10 декабря (День прав человека — ред.) и это традиционно было так, я поужинала с 27 послами (не все 27 находятся в Грузии, я думаю, что было 23 посла), я передала очень хорошее «послание» всем их городам — о том, что через реагирование <на события> решается не только будущее Грузии, но это решается и будущее этого региона.



<> Нельзя выступать и делать громкие заявления, не принимать после больших решений, которые действительно повлияют на будущее страны и дух нашего населения», — заявила Зурабишвили.



Она отметила, что дала 30-32 интервью о ситуации в Грузии представителям европейских и американских СМИ.



«Из всего этого я могу сделать единственный вывод, что после этого ни одна из наших стран-партнеров и руководители стран-партнеров не смогут сказать, что не знали <об этом>. Все все знают. Это был мой долг», — заявила Зурабишвили.



Напомним, Саломе Зурабишвили 7 декабря во Франции, в Париже, присутствовала на торжественном открытии собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам).



На мероприятии президент по личной инициативе поприветствовала нового лидера США Дональда Трампа, а позже побеседовала с ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в Грузии.



Зурабишвили провела также встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а позже — гендиректором SpaceX, владельцем сети Х Илоном Маском.



Источник: SOVA

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