

Саломе Зурабишвили наградила представителей грузинских СМИ

10.12.2024 18:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила представителей СМИ.



Как было отмечено на мероприятии, состоявшемся во дворце Орбелиани, за образцовую гражданскую самоотверженность, особую гражданскую ответственность и личное мужество медалью за гражданскую самоотверженность награждены:



Джонни Бакуридзе, Серги Барамидзе, Нуца Бахуташвили, Давид Берадзе, Давид Бичикашвили, Саломе Бокучава, Ника Бучашвили, Миндия Габадзе, Мариам Гаgриндашвили, Русудан Думбадзе, Акакий Заркуа, Васил Иванов Чиковани, Малхаз Канделаки, Давид Кобидзе, Николоз Кокая, Ана Ломтадзе Мдаивани, Мариам Макасарашвили, Деа Мамисеишвили, Михаил Мартиашвили, Мириан Меладзе, Гиви Мчедлишвили, Мариам Никурадзе, Гурам Рогава, Давид Кашиашвили, Нана Каджая, Александр Кешелашвили, Генадий Квачахия, Бека Коршия, Георгий Шецирули, Мака Чихладзе, Кетеван Цицкишвили, Павле Хачидзе, Ирина Куруа, Бесарион Гаприндашвили (который не смог приехать).



Кроме того, Саломе Зурабишвили отметила, что не может награждать журналистов «Радио Свобода» исходя из их этических правил.



Перед вручением наград Саломе Зурабишвили обратилась к представителям СМИ и отметила, что СМИ – это окно, через которое мы видим происходящее.





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