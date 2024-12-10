

Зурабишвили о власти «Грузинской мечты»: это уже российский режим

10.12.2024 20:19





Президент Грузии называет психологическим террором заявление Службы государственной безопасности о том, что некие группы готовят 14 декабря провокации с человеческими жертвами. На пресс-конференции в президентской резиденции Саломе Зурабишвили заявила:



«Сегодняшнее заявление СГБ следует рассматривать как нарушение прав человека. Это раскручивание каких-то сценариев, какой бы сценарий ни включал «трупы», это психологический террор людей. В то время, когда на улице проходят мирные демонстрации. Вчера вечером это было хорошо видно, когда не было ни «титушек», ни кого-то другого, демонстрации проходят очень мирно и ничего подобного не происходит», – сказала Саломе Зурабишвили.



Президент приурочила свое заявление ко Дню прав человека. «Сегодня этот день считается и днем попирания прав человека», сказала Зурабишвили.



«Сегодня попираются права: [протестующим не дают возможности] проведения мирных акций протеста; применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов; применение против них химических веществ; силы специального назначения, не носящие опознавательных знаков; нерасследованные дела и систематическая безнаказанность тех, кто осуществляет эти репрессии; насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов имеет место как при задержании, так и, что немаловажно, в последующий период. Даже Народный защитник употребил слово «пытки», это тоже войдет в историю», – заявила президент Грузии.



При этом Саломе Зурабишвили называет власть «Грузинской мечты» режимом.



«Мы перешли к режиму, который порождает настоящий террор среди своих граждан, молодежи, на различные слои общества и который без колебаний применяет пытки. Другими словами, это уже российский режим. Их действия нарушают Конституцию Грузии: статью 9 – неприкосновенность человеческого достоинства, статью 17 – свобода мнений и их выражения, статью 21 – свобода собраний», – заявила президент.





Напомним, Служба государственной безопасности Грузии сообщает о готовящихся «деструктивных и преступных действиях». Как утверждают в ведомстве, некая «группа местных акторов», целью которой является «искусственное повышение протестного заряда в Тбилиси», планирует помешать процессу избрания президента Грузии 14 декабря 2024 года.





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