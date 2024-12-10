

Докладчики ПАСЕ выступили с совместным заявлением о текущих событиях в Грузии

10.12.2024 21:10





«Клод Керн и Эдит Эстрелла, докладчики по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам Грузии, выражают глубокую обеспокоенность арестами и досудебными задержаниями лидеров оппозиции и протестов в Грузии, а также в связи с обыском их офисов полицией», — об этом говорится в информации, опубликованной на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Докладчики заявляют, что насилие со стороны полиции во время арестов поднимает вопросы о политически мотивированных преследованиях.



В заявлении также отмечается, что докладчики осуждают жестокость полиции в отношении журналистов и мирных демонстрантов, в том числе молодежи, которая продолжается без изменений, что подтвердил Народный защитник Грузии.



«Похоже, существует ощущение безнаказанности за насилие со стороны полиции и чрезмерное применение силы против протестующих и журналистов, что неприемлемо», — заявили докладчики, призвав власти уважать свободу выражения мнений и собраний в соответствии со своими обязательствами как члена Совета Европы.



«Безнаказанности такого ужасающего поведения необходимо положить конец», — говорится в заявлении.



В заявлении говорится, что докладчики прибудут в Тбилиси в начале января для установления фактов.







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